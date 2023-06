Über weniger Hebel berichten die heimischen Maschinenbauer im Zusammenhang mit der Energiekrise. Gegen Ende 2022 sind in der Branche die Auftragseingänge stark gesunken, wodurch sich in den ersten Monaten 2023 die Konjunktur verlangsamt hat. „In den wichtigsten europäischen Maschinenbaumärkten leiden die Unternehmensinvestitionen unverändert unter den wirtschaftlichen Unsicherheiten, verstärkt durch die hohen Energiepreise und wieder steigenden Finanzierungskosten“, so die Einschätzung durch UniCredit Bank Austria Ökonom Günter Wolf. Zwei Opfer hat diese Entwicklung bereits gebracht, wenn auch in beiden Fällen stärker die Lieferproblematik als Grund genannt wurde. Im Dezember 2022 musste die Kärntner Firma J&M Maschinenbau Insolvenz anmelden und im Februar dieses Jahres folgte ihr der niederösterreichische Sondermaschinenbauer Peter Khu nach.



Auch kleinere Betriebe der Branche setzen daher so manche Energiesparmaßnahme. Beim Forstmaschinenhersteller Binderberger aus Oberösterreich geben die Daten der Hersteller Auskunft über die ungefähren Verbräuche der dort betriebenen Maschinen. Zusätzliche Einblicke liefert die Stromrechnung, wenn auch erst im Nachgang. Angestoßen durch die gestiegenen Kosten ist es laut Produktionsleiter Matthias Wasner dort zu mehr Maßnahmen gekommen, um einerseits Energie zu sparen und diese andererseits selbst zu erzeugen. In den kommenden Monaten soll daher nicht nur eine PV-Anlage auf den Hallendächern des Maschinenbauers Platz finden, sondern auch der Blech- und der Formrohrlaser von CO 2 auf Fiberlaser umgestellt werden. „Dadurch können die Maschinen trotz niedrigerem Energiebedarf mehr Output generieren“, erklärt Wasner. Ein kleineres, aber nicht unerhebliches Einsparpotenzial sieht er auch im Verhalten der Mitarbeiter:innen. Sie sind bei Binderberger dazu angehalten, PC und Radios am Abend bzw. über das Wochenende auszuschalten. Bei der Beleuchtung in den Büros und Produktionshallen stellte man zudem auf LED um.









Im niederösterreichischen Sierndorf liegt mit GST Grinder ein selbsternannter Pionier im nachhaltigen Ressourceneinsatz. Bereits 1996 stattete man dort die Betriebsstätte mit einer Pelletsheizung aus – eine dazumal wenig verbreitete Technologie. Nicht selten wurde Geschäftsführer Franz Hein dafür als grüner Träumer hingestellt. Da er vor ein paar Jahren bereits große PV-Anlagen auf zwei Hallendächern anbringen ließ, profitiert die Firma, die Hein gemeinsam Günter Hacker leitet, sogar teilweise von gestiegenen Energiepreisen. „Den Strom, den wir als Überschuss hatten, konnten wir dadurch teurer verkaufen", erklärt er. Generell habe bei GST nicht die Produktion an sich den größten Impact, sondern die dort produzierten Schleifmaschinen, die vor der der Auslieferung an die Kund:innen noch einige Wochen im Betrieb getestet werden. Hier könne daher verbrauchstechnisch noch am meisten nachgebessert werden. Bei den angebotenen Maschinen verzichtet er mehr und mehr auf Hydraulik und pneumatische Bewegungen, womit gewisse Einsparungen erzielt werden können.Auch Daten sollen im Zusammenhang mit deren Energieeffizienz künftig eine bedeutende Rolle spielen. In Forschungsprojekten mit den Technischen Universitäten in Wien und Graz ermitteln GST-Mitarbeiter:innen, wie etwa Kühlmedien in den Maschinen effizienter eingesetzt werden können. Dazu sammeln Sensoren Informationen aus der Maschine, auf deren Basis sich die Kühlung besser organisieren lässt.