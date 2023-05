Messe : Smart Automation Austria 2023: Der Video-Rundgang

Die Smart in Linz ist in vollem Gange. Was sich die Automatisierungsbranche für die Fachmesse - und vor allem für die Anwender:innen in der Industrie - einfallen lassen hat, haben wir in einem Video zusammengefasst. Vorab sei schon verraten: Energieeffizienz, kollaborative Robotik und Datendurchgängigkeit sind die Themen der Stunde.