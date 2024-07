18. - 21. November 2025 | Frankfurt am Main

Formnext

Weltleitmesse für Additive Manufacturing

Die Messe formnext in Frankfurt am Main ist eine internationale Fachmesse für additive Fertigungstechnologien sowie deren vor- und nachgelagerter Prozesse. Eine Vielzahl an nationalen und internationalen Ausstellern präsentieren auf der formnext Messe Frankfurt ihre Produkte und Dienstleistungen und zeigen auf, wie sich die Prozesskette von einer Produktidee bis zu dessen Produktion entwickelt. Dabei werden die Additiven und konventionellen Verfahren zusammengeführt und die nächste Generation intelligenter industrieller Produktion präsentiert. Das Hallenkonzept der formnext in Frankfurt am Main garantiert dabei eine leichte und logische Orientierung und schafft optimale Networking-Möglichkeiten.