Die Zukunft der Automatisierung für die Art von Teilen wie CESA Héroux Devtek liegt darin, die Rüstzeiten bei einer angehaltenen Maschine so weit wie möglich zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Maschine so lange wie möglich autonom arbeitet sowie dass der Stopp programmiert ist und der*die Bediener im Voraus gewarnt wird. In diesem Sinne hat das Unternehmen ein Warnsystem entwickelt, das mit den Maschinen kommuniziert und die Bediener warnt, wenn die Maschine stoppt, und anzeigt, welche Tätigkeit auszuführen ist. "Dieser Prozess ist auch Teil der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit, da wir in unserer Fabrik papierlos arbeiten, was bedeutet, dass wir das Papier aus den Zellen entfernt haben und alles digital ist.“", so Meseguer.

Drehbänke, Bearbeitungszentren, in einigen Fällen auch Schleifmaschinen, sowie dass die Bearbeitungsverfahren durch die Vereinheitlichung der Arbeitsgänge vereinfacht wurden, war die Antwort auf die Frage, welche Maschinen bzw. Prozesse durch die MILLTURNs ersetzt wurden. „Wir können auf jeden Fall sagen, dass wir in WFL das gefunden haben, was wir gesucht und benötigt haben: nämlich eine sehr gute Lösung für unsere Produkte“, betont Meseguer. "Der Service von WFL ist einer der besten überhaupt“, so Meseguer. "Die Experten, die über die Servicehotline zu erreichen sind, überzeugen auf jeder Linie durch ihren schnellen und direkten Support. Wir haben auch SIAISA, die WFL in Spanien vertritt, das engagiert und reaktionsschnell ist und uns hilft, Lösungen für Probleme zu finden.“