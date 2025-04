​Ein weiteres Highlight ist "Smart Maintenance bei Lenzing – Mobile Instandhaltung und Augmented Reality als Hebel zur Produktivitätssteigerung". In diesem Beitrag erläutern Sascha Pauss, Academic Maintenance Manager bei Lenzing Fibers GmbH, und Uwe Ofner, Geschäftsführer bei Evora IT Solutions, wie der Einsatz des SAP Service & Asset Managers die Effizienz in der Instandhaltung nachhaltig steigert. Durch einfache Navigation und Checklisten werden Arbeitsprozesse optimiert, was zu konkreten Vorteilen für das Unternehmen führt.