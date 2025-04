Die EU-Verpackungsverordnung (PPWR), die ab August 2026 in Kraft tritt, wurde positiv bewertet. „Wir sind froh, dass das so gekommen ist“, erklärte Kaar, da sie für Rechtssicherheit sorge. Die Verordnung sieht unter anderem vor, dass Verpackungen recyclingfähig sein müssen – eine Anforderung, die Wellpappe erfülle und der Branche damit zugute komme. In Bezug auf die Entbürokratisierung bestehe jedoch noch Verbesserungsbedarf, so Kaar.

Die mit Abstand wichtigste Abnehmerbranche für Wellpappe war die Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit einem Anteil von 45 Prozent, gefolgt von den Bereichen Maschinen, Möbel, Elektronik und Automotive mit 23 Prozent. Versandpackungen machten rund 9 Prozent aus.

Das Forum Wellpappe Austria vertritt die Interessen von sieben österreichischen Wellpappe-Unternehmen: Donauwell, Margarethner, Mondi, Dunapack Packaging, Rondo Ganahl, Steirerpack und Tewa. Gemeinsam beschäftigen sie rund 1.600 Personen in der Branche.