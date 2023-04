Inwieweit verändert sich die Bedeutung von Open Source?



Open Source ist ein Riesenthema. Daher haben wir das auch bei u-OS berücksichtigt, wo man Programmiersysteme wie Node Red einbinden kann und wo es eine Community gibt, die Bausteine oder Beispiele ausprogrammiert. Über diesen Weg kann der Kunde oder die Kundin auch andere Systeme einbinden.



Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Kund:innen mit dem System gut umgehen können und das Betriebssystem auf ihre eigenen Bedürfnisse anpassen oder erweitern können?



Die Community von etablierten Anwendungen wie Docker ist riesig, also muss nicht jedes Mal das Rad neu erfunden werden. In Zukunft soll das System so einfach sein wie beim Mobiltelefon; Sie gehen in den App Store, laden die App von Codesys herunter, installieren sie und dann funktioniert das im Zusammenspiel.



Und was bringt u-OS eigentlich den Kunden Ihrer Kunden?



Ein durchdachtes Rollen- und Rechtemanagement macht eine klare Trennung der Aufgaben einfach und vereinfacht die Beziehung zwischen Endkund:innen und beispielsweise OEM. Die Applikation kann Datenverfügbarkeit und Zugriffsmöglichkeit genau auf den Bedarf des Kunden anpassen. Außerdem ist die Einfache Portierung auf im Bedarfsfall verfügbare aber abweichende Hardware ein absolutes Argument hinsichtlich Verfügbarkeit. Dadurch, dass es sehr viele Schnittstellen gibt, können Kund:innen Lösungen von anderen Anbietern anbinden oder zum Beispiel ein Predictive Maintenance System laufen lassen, von dem auch deren Kund:innen profitieren. Wir selbst werden auch unser Automated Machine Learning Tool implementieren.

Ihr neues Betriebssystem wird das Hauptthema sein, das Sie auch auf der SMART Automation Austria von 23.-25. Mai in Linz präsentieren. Was sind denn die weiteren Themen, die Sie dort aufgreifen?



Wir haben drei Themen. Das erste ist eben das neue Betriebssystem u-OS. Wir nennen das „The Easy Way to IoT & Automation“. Als zweites Thema behandeln wir die Automatisierung im Schaltschrankbau. Da führen wir gemeinsam mit der Firma Eplan einen Use Case durch, wo wir von der Planung bis zur Umsetzung auf Datenqualität und Durchgängigkeit achten. Hier wird es auch eine anschließende gemeinsame Roadshow im Juli geben. Und das dritte Thema ist unsere neueste Klemmentechnologie, mit dem Motto SNAP INto the future. Das ist eine vorgespannte Klemme, in die man einen Draht hineinführt und durch die Berührung schnappt sie zu. Wir nennen das intern die Mausefalle, weil es nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert.



Werden Sie denn auch persönlich vor Ort sein?



Ja, ich werde auf jeden Fall alle drei Tage in Linz sein. Als gebürtiger Oberösterreicher reise ich gern ab und zu in die Heimat. Ich freue mich darauf, viele Kund:innen und Leute aus der Branche zu treffen und mit ihnen über die neuen Technologien zu sprechen. Seit der letzten SMART haben wir richtig viele Innovationen auf die Spur gebracht.