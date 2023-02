IIoT-Plattform : Fünf Fragen an: Jürgen Kitzler von Weidmüller Österreich

Die cloudbasierte Plattform easyConnect soll die Eintrittskarte in die Welt der digitalen Services von Weidmüller darstellen. Wann sie verfügbar sein wird, für wen sie gedacht und was damit möglich ist, das hat FACTORY beim Automation Sales Engineer Jürgen Kitzler in Erfahrung gebracht.