Die industrielle Transformation erfolgt nicht nur durch die Digitalisierung, sondern auch in vielen anderen Bereichen. „Im Moment besteht die Notwendigkeit resiliente Wertschöpfungsketten aufzubauen“, erklärt Andreas Tünnermann, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF. Es stellt sich die Frage, wie in Zukunft energie- und ressourceneffizient produziert werden kann. Tünnermann zufolge werden Quantentechnologien hierbei eine entscheidende Rolle spielen. Es gehe darum, Werkzeuge zu entwickeln, die Quantenphänomene nutzen, um Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und diese miteinander zu vernetzen. „Die Transformation der Industrie wird wesentlich von der Nutzung von Quantenphänomenen profitieren. Das hat man schon bei der ersten Quantenrevolution durch die Mikroelektronik und Laser festgestellt und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch in Zukunft durch die Nutzung von Quantenphänomenen in der Industrie effizienter werden können“, so Tünnermann.