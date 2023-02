Die industrielle Transformation findet nicht nur im Bereich der Digitalisierung, sondern an verschiedenen Stellen statt. „Im Moment besteht die Notwendigkeit resiliente Wertschöpfungsketten aufzubauen“, meint Tünnermann. Es stellt sich die Frage: Wie wird auch in der Zukunft energie- und ressourceneffizient produziert? Laut Tünnermann werden Quantentechnologien dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Es werde darum gehen, Werkzeuge zu haben, die Quantenphänomene nutzen, um Produktionsprozesse effizienter zu gestalten aber auch um Produktionsprozesse miteinander zu vernetzen. „Die Transformation der Industrie wird wesentlich von der Nutzung von Quantenphänomenen profitieren. Das hat man schon bei der ersten Quantenrevolution durch die Mikroelektronik und Laser festgestellt und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch in Zukunft durch die Nutzung von Quantenphänomenen in der Industrie effizienter werden können“, so Tünnermann.