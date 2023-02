Unter dem Markennamen Grow brüten rund 250 MitarbeiterInnen für Bosch an Innovationen. Seit Kurzem möchte der Tech-Konzern mit einem neuen Produktbereich seine Quantensensoren zu Geld machen.



CEO des neu gegründeten Start-ups ist Katrin Kobe. Die promovierte Physikerin bringt mehr als 25 Jahre Managementerfahrung aus Tätigkeiten in unterschiedlichen Technologieunternehmen. Ihr unterstehen derzeit 15 Mitarbeitende, das Team soll in den kommenden Monaten aber auf mehr als 20 wachsen. Der neue Produktbereich wird ab Frühjahr 2022 in den Grow-Gebäuden in Ludwigsburg angesiedelt. Organisatorisch gehört das Start-up zum Bosch-Geschäftsbereich Automotive Electronics mit Sitz in Reutlingen.