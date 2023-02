Eigentlich sollte der Ball zur EM schon 2020 rollen. Doch die Pandemie machte den Fans und den Veranstaltern der EM 2020 einen Strich durch die Rechnung. Nicht nur die Fans trauerten damals, auch die Getränkeabfüller sorgten sich. Mancher investierte im Vorjahr Geld in neue Maschinen und Anlagen – so auch in Umrichtertechnologie von Danfoss. Produziert haben die Anlagen dann weniger als erwartet. Der Unternehmer schrieb die Maschinen ab, blieb auf Kosten sitzen. „Für ihn wäre doch Pay-By-Use in diesem Fall genial gewesen“, meint Andreas Schmidt von Danfoss. Er kümmert sich unter anderem um neue Geschäftsmodelle bei Danfoss Drives in der Region Zentraleuropa. „Das muss auch kein Nachteil für Danfoss sein. Umsätze verschieben sich über den Lebenszyklus des Umrichters und wir können gleichzeitig Services anbieten“, ergänzt Schmidt. Umrichter as a Service? „Warum nicht?“, fragt der Danfoss-Manager.

B2B-Plattformwelt: Kundenzentrierung fehlt oft noch

Prof. Dr. Heiko Gebauer vom Fraunhofer IMW beschäftigt sich seit einigen Jahren mit neuen Geschäftsmodellen, Plattformen und Ökosystemen in der Industrie. Für ihn ist klar: „Ohne Ökosystem wird eine Plattform nicht funktionieren.“ Zu oft würden Unternehmen Plattformen mit Marktplätzen gleichsetzen, so der Wissenschaftler. Eine Plattform sei aber viel mehr, sie sollte auch ein Innovationshub sein, wo man mit Kunden und Partnern neue Geschäftsmodelle entwickelt. „Wir müssen auch auf der Plattform immer wieder das Kundenproblem lösen.“ Zu oft seien bislang Plattformen um das tonangebende Unternehmen herum entwickelt worden. „Ein Logo in die Mitte und drum herum ein paar Helfer und schon steht die Plattform. So geht das aber nicht. Wir müssen auch Wettbewerber zulassen, müssen die Fragen des Kunden beantworten“, mahnt Gebauer.

Nischen-Plattformen

‚Coopetition‘ ist das neue Zauberwort. Schmidt sieht das ähnlich. „Klar will jeder gerne das tonangebende Unternehmen sein, aber wenn wir Wettbewerber ausschließen, dann ist unsere Plattform für Kunden nicht attraktiv genug, sie zu nutzen. Der Kunde entscheidet, wo er sich engagiert.“ Und das, da sind sich Gebauer und Schmidt einig, geschieht nicht nur auf einer Plattform. „Es gab in der Industrie die Bestrebungen alles abzudecken, aber viele Anbieter haben dazugelernt“, erklärt der Forscher. Er ist sich sicher: Auch die kleinen Unternehmen besuchen die Plattformen. „Die sind vielleicht viel agiler. Da entscheidet der Inhaber persönlich, ob er mitmachen will oder nicht. Ich würde den Mittelstand nicht unterschätzen.“