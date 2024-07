Robotik in der Logistik : Exotec expandiert nach Österreich: Innovative Lagerautomatisierung jetzt in Graz

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Der französische Robotikentwickler Exotec erweitert seine Präsenz in Europa mit einer neuen Niederlassung in Graz. Diese Expansion zielt darauf ab, die Effizienz in der Intralogistik durch innovative Robotersysteme weiter zu steigern und den südosteuropäischen Markt zu bedienen.