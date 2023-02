Bei der Instandhaltung in der Fertigungsindustrie geht es um alles oder nichts, vor allem in den Bereichen, in denen es um viel Geld geht, die schnelllebig sind und in denen ein starker Wettbewerb herrscht. Die Wartungsstrategien vergangener Zeiten können in der heutigen Welt einfach nicht mehr mithalten. Die moderne Instandhaltung nutzt Technologien wie IoT-Geräte zur Datenerfassung und maschinelles Lernen zur Datenverarbeitung, um bessere Vorhersagen und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. In Kombination können ungeplante Ausfallzeiten so weit reduziert werden, dass sie praktisch nicht mehr vorkommen, ganz zu schweigen von anderen Vorteilen wie der Steigerung der Arbeitsmoral der Mitarbeiter, der Senkung der Opportunitätskosten, der Steigerung der Kundenzufriedenheit und der Verringerung des Ausschusses.

Eine MPI-Studie, in der 558 Unternehmen untersucht wurden, die ein computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem (CMMS) einsetzen, ergibt, dass sich Unternehmen durch die Einführung einer Software-Lösung eine Steigerung der Produktivität der Instandhaltung um 28,3 Prozent erwarten können. Außerdem konnten sie mit einem Rückgang der Ausfallzeiten von 20,1 Prozent , einer Einsparung von 19,4 Prozent bei den Materialkosten und einer Verringerung von 17,8 Prozent bei der Wartung und Reparatur des Inventars rechnen. Darüber hinaus gaben die Unternehmen an, dass sie ihre Investitionen im Durchschnitt innerhalb von 14,5 Monaten zurückgewinnen können.