Den Zustand der Instandhaltung im Blick zu behalten und anfallende Verbesserungen vornehmen zu können - das wünschen sich wohl viele Instandhaltungsverantwortliche. Ein praxisnahes Tool dafür soll der Excellence Radar Instandhaltung darstellen, das von MCP Deutschland GmbH | dankl+partner consulting entwickelt wurde.



Wegen großer Beliebtheit des Instandhaltungstools hat das Team um Andreas Dankl nun auch einen Excellence Radar für ASSET MANAGEMENT erstellt. Dieser baut auf dem System for Excellence – S4E auf. Dieses strukturiert die Bereiche Asset Management, Instandhaltung und Engineering intelligent in mehr als 80 Wissensbausteine. Die User erhalten in Echtzeit Ihre IST-Wert Analyse mit Benchmark Vergleichen aus der AMIS-Datenbank (mehr als 4.300 Vergleichsunternehmen) und TOP-Optimierungsansätzen. Zusätzlich generiert der Excellence Radar die jährlichen Einsparungspotentiale Ihrer Asset Management-Organisation.



„Der Excellence Radar Asset Management führt die User strukturiert durch die 15 Themenfelder, die das Asset Management gesamthaft abbilden. Die Detailübersicht der Ergebnisse mit Kennzahlenvergleichen zu Best Practice- und Durchschnittswerten der Branche sind eine einzigartige Möglichkeit der eigenen Positionsbestimmung. Für die optimale Nutzung des Tools empfehlen wir die Durchführung in einem ausgewählten Team, da einige Fragen unter Umständen die Fachkenntnis einzelner Spezialisten benötigen!“, erklärt Initiator Andreas Dankl das erweiterte Online-Tool.



Sie finden Sie das kostenfreie Analysewerkzeug online auf: www.excellence-radar.com.