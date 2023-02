Den Verein Smart Electronic Factory (SEF) gibt es seit 2015. Was war bis jetzt der größte Erfolg?

Die Gründung war der erst große Schritt, weil das Thema Industrie 4.0 und IoT auf dem Shopfloor damals gerade erst aufkam. Die Idee, eine real existierende Elektronikfabrik als Beispiel für Digitalisierungsprojekte zu nehmen, war damals revolutionär. Da konnte der Mittelstand anhand von Beispielen sehen: was wird wirklich erreicht!

Und was waren Ihre Erkenntnisse?

Ein Highlight war, als wir den ROI bei all unseren Projekten eruiert haben und herausfanden, dass er bei ungefähr einem Jahr lag. Das in Zahlen zu haben, war sehr gut. Viele, die die Digitalisierung angehen, können die Folgen und die Einsparungen oft nicht belegen. Sie sehen oft nur den Aufwand, den sie betreiben und die Umwege, die sie gehen müssen.

Ihre Demonstrationsfabriken sind ja das, wodurch sich Ihr Verein von anderen Organisationen abhebt. Was passiert dort aktuell?

Mittlerweile bringen sich sogar vier mittelständische Fabriken mit Ihren Produktionen in den Verein ein. Die Unternehmen befruchten sich im Austausch gegenseitig mit ihren Erfahrungen und Ideen. Aber auch die großen Unternehmen und Konzerne im Verband leisten Ihren Beitrag zu neuen digitalen Entwicklungen für den Shopfloor. Zusammen mit der Future Factory von Bosch Rexroth und Harting prüfen wir derzeit die Zukunftsfähigkeit einer intelligenten Steckverbindung im Zusammenhang mit einer flexiblen Produktionsgestaltung.

Sind an dem Projekt ausschließlich Bosch Rexroth und Harting beteiligt?

Nein, da sind natürlich auch unsere mittelständischen produzierende Unternehmen dabei. Harting und Bosch Rexroth leisten die Entwicklungsarbeit, aber sie wollen auch wissen, wie weit, das, was sie entwickeln, in der Praxis sinnvoll ist. Daher ist eine Validierung mit unseren Demonstrationsfabriken Limtronik, micronex, Keba und E.G.O. so wichtig. Das ist das, was den Verein ausmacht: wir haben die AnwenderInnen, Universitäten, die SoftwareentwicklerInnen und dieKonzerne. Und so wird jedes Industrie 4.0 Projekt immer aus vielen Blickwinkeln betrachtet und jeder bringt seine individuelle Sichtweise und Erfahrung ein.

Wie einfach ist es für Sie zurzeit, neue Mitglieder zu gewinnen?

Jetzt, wo wir keine Messen und Veranstaltungen haben, tun wir uns schwer. Vor allem im Mittelstand, insbesondere im Maschinenbau ist es schwierig. Entweder haben sie keine Zeit oder kein Geld. Wenn sie kein Geld haben, können sie nicht in Innovationen investieren. Und wenn sie Geld haben, haben sie keine Zeit, weil sie die Leute brauchen, um ihre Kundenaufträge abzuwickeln. Deshalb kriegen sie oft ihren Kopf nicht aus dem Schlamassel, um losgelöst etwas für Ihre Zukunftsfähigkeit zu machen. Einmal Abstand zu nehmen und zu schauen, wo kann man sich wirklich weiterentwickeln – das schaffen nur wenige.

Liegt das vielleicht auch daran, dass jeder nur so viel Personal hat, wie er tatsächlich im täglichen Einsatz benötigt?

Das auch. Früher haben sich auch mittelständische Unternehmen geleistet, eine Person oder Gruppe zu haben, die ein bisschen freigeistig Dinge entwickeln konnte. Eine kleine Entwicklungsmannschaft sozusagen. Und das fehlt heute oft in Unternehmen.

Hat da auch der Fachkräftemangel daran schuld?

Dazu fällt mir ein bekanntes Beispiel ein: Ich suche einen Porsche für 10 000 Euro. Aber ich finde einfach keinen, also lautet der Fehlschluss: wir haben einen Porschemangel in Deutschland. Wenn ich jemanden haben möchte, der selbstständig ist, der über das benötigte Know How verfügt, der die nötige Erfahrung mitbringt, dann muss ich auch den entsprechenden Marktwert bezahlen. Aber da stößt der Mittelstand natürlich an seine Grenzen. Der Mittelstand versucht diese Lücke über Ausbildung der eigenen Mitarbeiter zu schließenund wenn er gut ausbildet, dann gehen die MitarbeiterInnen oft weiter an die Universitäten. Das Problem dabei ist, dass die Guten oft nicht zurückkommen, sondern ihre Karrieren bei größeren Unternehmen fortsetzen.

Kann man also sagen, dass es dem Mittelstand an Know How fehlt, weil es da quasi einen Braindrain hin zu den Konzernen gibt?

Genau. Die Konzerne bieten geregeltere Arbeitszeiten, mehr Absicherung und mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Daher gehen die, die wirklich gut sind, erstmal zu diesen Arbeitgebern.