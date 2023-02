Das Erfassen und Analysieren von Daten ist ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts der Fabrik 4.0, denn es ermöglicht die Freisetzung des in den Anlagen, Ressourcen und Menschen verborgenen Potenzials. In der intelligenten Fabrik können die Daten zur richtigen Zeit an die richtige Stelle in der Produktionskette gelangen, ohne dass ein menschlicher Betreuer vermitteln muss. Dies ermöglicht ein unmittelbareres Interaktionsmodell , bei dem Maschinen und Werkzeuge ungehindert Informationen untereinander austauschen, um einen höheren Grad an Effizienz zu erreichen.

Trotz der Unmengen an Technologie, mit denen eine Fabrik 4.0 vollgepackt sein mag, kann sie dennoch menschenorientiert bleiben. Mehr noch: Sie kann arbeitnehmerfreundlicher sein, gerade weil sie intelligenter und selbstgesteuert ist. Denn je kontrollierter und vorhersehbarer die Produktionsumgebung ist, desto weniger Gefahren birgt sie für die Arbeitnehmer, die ihre Komponenten überwachen, bedienen und warten.

Unabhängig davon, ob es sich um einen vollständig manuellen oder vollautomatischen Prozess handelt, muss jeder Fertigungsprozess überwacht werden, um kontrolliert, effektiv und sicher zu sein. Daher müssen sich die Bemühungen der IoT-Projekte im Industriesektor darauf konzentrieren, die Vorgänge auf allen Ebenen zu verfolgen und relevante Daten von Maschinen oder Anlagen zu sammeln, die ansonsten nur isolierte Einheiten wären, die nicht in der Lage sind, ihren eigenen Arbeitsablauf zu koordinieren und zu steuern.

Optimierung in Echtzeit

Die Kommunikation und Interaktion zwischen den Produktionswerkzeugen bringt mehr als nur verbesserte Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten mit sich. Auf der Grundlage der Produktionsstrategien der intelligenten Fabrik können Verbesserungen in Echtzeit eingeführt werden, was schnell zu einer Optimierung des Produktionszyklus führt. Darüber hinaus ist ein Prozess umso weniger anfällig für menschliche Fehler, je stärker er automatisiert und kontrollierbar ist, was nicht nur die Produktivität durch geringere Ausfallzeiten oder Wartungskosten erhöht, sondern auch die Qualität des Endprodukts verbessert.

Flexibilität

Wachsende Ansprüche der Verbraucher fördern den Trend in der Industrie zu mehr Flexibilität in der Produktion. Die Schritte zur Flexibilisierung der Produktion, wie z. B. die Verwendung neuer Materialien oder neuer Fertigungstechniken, sollten durch das Fachwissen und die Erkenntnisse aus den Big Data, die bei der Überwachung der Fertigungsabläufe gesammelt werden, erleichtert werden. Auf diese Weise können intelligente Produktionsanlagen ein neues Maß an Anpassungsfähigkeit erreichen und auf die sich ändernden Bedürfnisse des Kundenmarktes eingehen. Durch die Minimierung der Stillstandszeiten, die für die Umrüstung und Neukonfiguration der Anlagen erforderlich sind, können die Hersteller die Effizienz ihrer Produktionsprozesse aufrechterhalten und gleichzeitig flexibler werden und sich auf neue Marktanforderungen einstellen.