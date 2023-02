Schon mit dem HYDRA-Brettspiel konnten die Spieler die Vorteile des Einsatzes eines MES in der Fertigung erleben. Die App überträgt das Spiel nun mit einem komplett überarbeiteten Konzept in die digitale Welt und vermittelt anschaulich, dass sich mit einem MES deutlich effizienter produzieren und flexibler reagieren lässt. „Obwohl das Thema so wichtig ist, wissen viele nicht, was eine Smart Factory eigentlich ist. Das wollen wir mit der App myFactoryMania ändern. Denn spielerische Wissensvermittlung bringt oft mehr als jede Theorie“, erläutert MPDV-Geschäftsführerin Nathalie Kletti.



So funktioniert myFactoryMania



Das Spiel beginnt mit einer leeren Fabrikhalle, die sich optimalerweise im Laufe des Spiels mit Maschinen und Maschinenbedienern füllt. Ziel ist es, möglichst viele Produktionsaufträge effizient abzuarbeiten, um den maximalen Gewinn einzufahren. Die Aufträge unterscheiden sich in der Ausführungszeit, der Komplexität und dem Einkommen, das erzielt wird, sobald der Auftrag erfolgreich abgeschlossen ist.



Um produzieren zu können, benötigt der Spieler zunächst einen entsprechenden Maschinenpark. In einem nächsten Schritt kann er die Fabrik digitalisieren und in MES-Module investieren. Schnell zeigt sich, wie dank kluger Investitionen in die richtigen MES-Module die Effizienz steigt. Mit etwas Spielgeschick wächst das Vermögen rasch an und kann reinvestiert werden.