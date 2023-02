In einem Interview mit onlinesicherheit.at warnte Lambert Scharwitzl, Leiter des Militärischen Cyber-Zentrums, kürzlich davor, dass es auch in Österreich zu weitreichenden Cyberangriffen oder unkontrollierten Kollateralschäden kommen kann. Auch laut einem Bericht von Fitch Ratings vom 4. März, haben Cyberangriffe auf Unternehmen und Regierungsbehörden nach der russischen Invasion in der Ukraine zugenommen. Ein erhöhtes Risiko besteht besonders für Unternehmen, die in Russland oder der Ukraine Niederlassungen haben oder hatten, bzw. mit deren Regierungen Geschäfte tätigen; aber eben auch für Unternehmen in Ländern, die Sanktionen verhängt haben. Wie also kann man das Risiko einer erfolgreichen Attacke minimieren?

1. Definieren Sie den Perimeter neu

Einer der ersten Schritte um das Risiko zu minimieren, ist eine Umkonfiguration des Netzwerks und des Perimeters. Segmentieren Sie Netzwerke und bauen Sie eine umfassende Netzwerk- Verteidigungsstrategie, erweitern Sie Ihre Firewalls mit unidirektionalen Gateways, die Kommunikation zu C2 Servern verhindern. Kleinere Netzwerksegmente verringern die Ausbreitung von Schadsoftware im Falle eines erfolgreichen Angriffs.

2. Trennen Sie Produktions- von Geschäftssystemen

Trennen Sie geschäftskritische von produktionskritischen Systeme. Stellen Sie Geschäftssysteme in eigenen, segmentierten Netzwerken oder wenn möglich in der Cloud oder als SaaS Lösung bereit. Geschäftssysteme sollten so verwaltet werden, dass sie im Falle einer Kompromittierung gelöscht und aus Backups wiederhergestellt werden können. Überdenken und überprüfen Sie dazu auch Ihre Backupstrategien um eine möglichst zeitnahen Wiederherstellung von Daten zu ermöglichen.