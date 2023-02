Über Veränderungen bei der Nachfrage, aber auch in der Art der Beschaffung haben B2B-Plattformbetreiber wie Visable besonders gute Einsichten, stellen sie doch die Schnittstelle zwischen Lieferant:innen und Kund:innen bereit. So zeigte sich im Geschäftsjahr 2022, dass besonders erneuerbare Energien hoch im Kurs standen. Bei Visable spricht man gar von einem "Nachfrageboom". Photovoltaikanlagen waren 2022 so gefragt wie nie zuvor. Insgesamt vier der sieben meistgesuchten Kategorien auf wlw (früher: "wer liefert was") zeugten letztes Jahr von den Bemühungen vieler Firmen um eine schnelle Energiewende. Die fünf am häufigsten gesuchten Produktkategorien waren Maschinenbau, Brennholz, Photovoltaikanlagen, Holzpellets und Lebensmittel.