Daten sind heute das „Öl des digitalen Zeitalters“, sie sind eine wertvolle Ressource, die in zahlreichen Unternehmen in vielen Branchen täglich generiert und als Basis für vielfältige Entscheidungen genutzt werden. Das betrifft im Besonderen spezielle industrielle Wertschöpfungsketten und die damit verbundenen Herausforderungen im Bereich Transport und Logistik. Eng abgestimmte und optimierte Logistikprozesse, oft nur auf Basis eines Plan A, sind stark anfällig für Störungen unterschiedlicher Art. Es muss nicht gleich eine Pandemie oder ein Krieg sein, es können auch unvorhersehbare Wetterverhältnisse oder Transportbedingungen entlang der Lieferstrecke sein, die geplante Logistikprozesse gehörig durcheinanderwerfen. Viel und oft ist von Resilienz die Rede, doch wie werden mit den vielen in allen Branchen generierten Daten benannte Lieferketten resilienter gemacht? Dieser Frage widmete sich ein vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) initiiertes Projekt mit dem Kürzel LogResDat. Eine Lösung für mehr Resilienz bietet ein ganzheitlicher Denkansatz, Daten sollten allen Beteiligten in der Lieferkette zugänglich sein. Dazu wäre eine zentrale Plattform zum Datenaustausch, eine „Logistik und Resilienz Datenkreis“ vonnöten. Soweit der hohe Anspruch, in der Praxis sieht das allerdings noch ganz anders aus.

Mit Datentausch Mehrwert schaffen

Die Idee mittels Datentausch Logistikprozesse resilienter zu machen kam von mehreren Industrieunternehmen im Zuge einer Workshopreihe. Der Austritt Großbritanniens aus der EU war noch nicht lange her und die Covid-Pandemie zeigte erste negative Auswirkungen auf die Lieferketten. „Es stellte sich also die Frage wie Organisationen diesen Herausforderungen mittels unternehmensübergreifendem Datentausch begegnen können“, erklärt Ernst Kössl, der im BMK für dieses Projekt zuständige Fachreferent gegenüber FACTORY. Das Thema wurde vom BMK aufgegriffen und mit weiteren Ideen aus der Workshopreihe in eine Ausschreibung eingebettet. „Ziel war die Erarbeitung von Anwendungsfällen für Datentausch durch die betroffenen Stakeholder selbst, weil unserer Meinung nach dadurch der Mehrwert für die Branche am größten wäre“, so Kössl.



