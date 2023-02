Die Rückversicherer warnen schon seit Jahren, dass die Kosten aus Naturkatastrophen im Rahmen der Klimakrise immer weiter steigen werden. Waren es in den 1980iger Jahren ca. 50 Mrd. US$, so sind es mittlerweile um 200-300 Mrd. US$ pro Jahr – Tendenz steigend. Für das Jahr 2021 weist der Rückversicherer Munich Re eine weltweite Schadenssumme von 280 Mrd. US$ aus. In bestimmten Regionen ziehen sich Versicherer mittlerweile komplett zurück, weil die Häuser und Betriebsanlagen schlicht nicht mehr versicherbar sind – auch in Mitteleuropa.