Im 17. Jahrhundert gab es die ersten Ansätze zur Normung der deutschen Sprache. Man wollte im deutschen Sprachraum trotz unterschiedlicher Dialekte die gemeinsame Kommunikation ermöglichen. Grundlegend war das Bedürfnis, andere verstehen und die eigene Perspektive anderen mitteilen zu können. Wichtige Rollen spielten dabei Gelehrte, die ihr Wissen weitervermittelten, kooperierende Organisationen, oder auch in Bibliotheken verfügbare Lehrbücher wie z.B. der Duden.



Für die Weiterentwicklung von OPC UA ist Kooperation ein zentraler Aspekt: So arbeitet z.B. der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in 40 Arbeitskreisen mit, um „Companion Specifications“ - harmonisierte Beschreibungen von Maschinen oder Anlagen, z.B. von Pumpen, Robotern oder Kaffeemaschinen - zu definieren, die wiederum die Kosten für die Integration von OPC UA im Maschinenbau reduzieren sollen („OPC UA for Machinery“). Über die Zusammenarbeit mit den großen Technologiefirmen (z.B. Microsoft Azure, IBM…) arbeitet man daran, OPC UA in die Cloud-Infrastrukturen zu integrieren, z.B. mit „OPC UA over MQTT“. In der „Field Level Communications Initiative“ arbeiten unterschiedliche Unternehmen im Bereich der Automatisierung (z.B. Siemens, Beckhoff, Schneider Electric, B&R…) an der horizontalen und vertikalen Interoperabilität in der Produktion.



Für die Integration von OPC UA im eigenen Unternehmen kann man auf die Unterstützung einer wachsenden Zahl von Expertinnen und Experten zurückgreifen. Auch an Universitäten wird der Umgang mit OPC UA gelehrt, dabei unterstützt z.B. das kostenlose IIOT Starter Kit. Was der Verbreitung von OPC UA ebenfalls hilft: man muss kein zahlendes Mitglied der OPC Foundation sein, um die Spezifikationen zu erhalten oder um sein Produkt zertifizieren zu lassen.



Zurück nach Pischelsdorf am Kulm in der Steiermark: Bei Rosendahl Nextrom ist Siemens als Partner im Bereich der Automatisierung an Board. Verschiedene Siemens-Komponenten werden eingesetzt, auf der eingesetzten SPS wurde seitens Siemens der OPC UA Server implementiert. Um die korrekte Umsetzung des Standards sicherzustellen arbeitete man bei der Einführung von OPC UA eng mit den Siemens Expertinnen und Experten zusammen. Für die Umsetzung konnte man auf den via GitHub (eine digitale Form der Bibliothek) verfügbaren .NET-Stack zurückgreifen. Auch darüber hinaus setzt man bei Rosendahl Nextrom auf Kooperation und definiert und nutzt z.B. die Companion Specifications von OPC UA.