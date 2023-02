Maschinenbauer sehnen sich nach digitalen Geschäftsmodellen. Allein, es mangelt bei vielen Firmen an Zeit, an Ideen und am Fachpersonal. Lenze will mit seiner Plattform Nupano die Maschinenbauer unterstützen. Die Kunden sollen nicht Commodity-Apps runterladen, sondern selbst auf der Plattform mit Lenze-Expertinnen und Experten gemeinsam entwickeln. Die Automatisierungsspezialisten setzen dabei auf einen No-Code-Ansatz, damit auch Nicht-Entwickler, die Vorteile der Plattform schnell erkennen und für sich nutzen können. Über den digitalen Zwilling gelangen die Anwendungen in einen Industrie-PC. Dort werden sie von der Runtime ausgeführt. Nupano steht für eine neue Generation in der Automatisierung, heißt es bei Lenze.



Lenze-CEO Christian Wendler sitzt im Auditorium. Er hatte schon seinen Auftritt auf der Jahrespressekonferenz, konnte Rekordumsätze im Jubiläumsjahr vermelden, ein zweistelliges Wachstum steht in den Büchern von Lenze – trotz Covid19 und abgebrochenen Lieferketten. Der CEO lauscht seinen Kolleginnen und Kollegen, neben ihm der CTO Frank Maier, der in wenigen Wochen seinen Abschied feiert – auf der Bühne: Zwei junge Kolleg:innen: Annekatrin Konermann und Werner Paulin. Sie verkörpern eine neue Generation des Automatisierers und präsentieren die Open Automation Platform Nupano – die erste Plattform aus dem Hause Lenze, die auch eine Antwort auf eine neue Generation in der Industrie ist – mehr Python statt IEC.



„Ich bin Elektrotechniker, habe die Glanzzeiten der Automatisierung miterlebt, neue Technologien, immer mehr Wachstum. Als junger Ingenieur dachte ich: Das geht immer exakt so weiter. Tut es aber nicht. Daher brauchte ich ein neues Bild, ein neues Ziel und musste mir Partner im Unternehmen suchen, die den Weg mitgehen“, erklärt Wendler angesprochen auf die Frage, wie das Unternehmen den Kulturwandel vom hardwarelastigen Antriebsspezialisten zur Digital Company geschafft hat. Er und sein Führungsteam haben sich in den letzten Jahren viele neue, auch externe Ideengeber:innen, junge Menschen ins Team geholt. Nupano ist ein Ergebnis davon.

