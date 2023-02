1. Ein digitaler Zwilling, zwei Bedeutungen

Es gibt zwei Bereiche, in denen sich der digitale Zwilling etabliert hat. Beim Simulationsansatz geht es darum, das Verhalten eines physischen Ablaufs wie beispielsweise einen Produktionsprozess zu simulieren, bevor man ein Werk oder eine Anlage erstellt. Eine andere Definition meint den digitalen Zwilling beim Einsatz in smarten Produkten. Das können Maschinen in der Produktion sein, aber auch Produkte, die an Endkunden verkauft werden. Auf diese Variante fokussiert man sich aktuell bei K-Businesscom, um Unternehmen in der Digitalisierung zu unterstützen. Die Potenziale dafür sind breitflächig gegeben.

2. Daten kommen aus unterschiedlichen Quellen

Die Daten, die man für einen digitalen Zwilling bzw. für ein smartes Produkt braucht, können vom Produkt selbst in der täglichen Nutzung kommen, Stichwort Internet of Things. Sie können mit Daten aus der Produktion des Produkts (aus ERP- oder MES-Systemen) oder mit Informationen zum Kunden (aus CRM-Systemen) kombiniert werden. Diese Daten aus unterschiedlichen Quellen werden im Digital Twin miteinander verbunden und in Beziehung gesetzt. Durch diese Strukturierung und Kombination der Daten wird ein neuer Mehrwert generiert.

