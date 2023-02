In den drei oben genannten Fällen hätten die Unternehmen sich bequem in den Zug der Jammernden einreihen können. Haben sie aber nicht. Sie haben das Problem der zeitfressenden Ersatzteilsuche an der Wurzel gepackt. Im Angesicht einer Ebbe im Fachkräftemarkt, einer mit ihrer umfangreichen Erfahrung in Rente gehenden Baby-Boomer Generation, und immer größerer Sprachbarrieren bei global agierenden Kunden haben sie das Problem mit Technologie gelöst.

Good bye, Stammdatenprojekt!

Es sollte sich eigentlich schon herumgesprochen haben: Das nächste dreijährige Stammdatenprojekt ist nicht die Lösung. Wir sind im 21. Jahrhundert. Es gibt KI, die Ihre existierenden Daten aus verschiedenen Systemen wie ERP/EAM, Katalog und Webshop nutzt und mit allgemein verfügbaren Produktinformationen kombiniert. Und somit aus 15 Minuten Ersatzteilsuche 15 Sekunden macht.

Überlegen Sie nicht, wie das geht. Überlegen Sie, wie Sie das nutzen.

Die Zeitersparnis für den Bahnbetreiber und den Automotivhersteller, die ich eingangs genannt habe, ist enorm. Aber auch für OEMs, die ihre Kunden per App und Hotline bei der Ersatzteilsuche unterstützen, sind die Mehrwerte erheblich. Im genannten Beispiel können sich die 150 Mitarbeiter*Innen auf Angebote und Upsells konzentrieren. Und ganz nebenbei sieht man auch, was zwar gesucht, aber nicht gekauft wird. Und zwar in real time.

