Zurück zu den Daten: was zeichnet qualitätsvolle Daten aus und was müssen die Firmen dabei beachten?

Grundsätzlich stellt es eine Schwierigkeit dar, wenn Produktionsdaten lückenhaft, also nicht durchgängig vorhanden sind. Bei einem sehr großen Datenumfang ist es außerdem wichtig, diese im Vorhinein zu filtern bzw. für die weitere Verarbeitung zu strukturieren. Die Herausforderung ist also, dass man sich am Beginn der Reise überlegt, welche Daten relevant und sinnvoll sind, und diese dann gezielt aufzeichnet. Mit dem Motto so viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Digitalisierung ist ja zurzeit das Wort, das durch jedes Dorf getrieben wird. Kann man sagen, dass die Digitalisierung die Weiterentwicklung der Automatisierung ist?

Ja, das würde ich schon sagen. Die Automatisierung hat nun schon sehr lange ihren Platz in der produzierenden Industrie. Und die Digitalisierung ist jetzt der nächste Schritt, um die Potenziale der Effizienzsteigerung auszuschöpfen.

Und wo stehen da laut Ihrer Diagnose die österreichischen Betriebe?

Meiner Einschätzung nach sind die österreichischen Betriebe mit Sicherheit im Spitzenfeld von Europa. Es gibt sehr viel Expertise im Maschinenbau, was eine wichtige Grundlage dafür ist, dass man mit Partnern wie der K-Businesscom den Weg der datenbasierten Prozessoptimierung geht.

(Lesen Sie auch: Smart Factories: Die Zukunft der Produktion ist intelligent, vernetzt und anfällig)