Helmut Ritter: MQTT steht für Message Queuing Telemetry Transport und wurde ursprünglich für kleine Sensoren mit geringer Rechenleistung entwickelt. Alle Netzwerkteilnehmer verbinden sich dabei mit einem zentralen Server, welcher alle einlaufenden Daten-Telegramme der Sensoren entgegennimmt. Die Telegramme sind durch „Topics“ identifiziert, dabei werden lesbare Namen verwendet. Konsumenten der Information melden sich am zentralen Broker an und können unter Angabe der jeweiligen Topics eine Teilmenge der Informationen abonnieren (subscribe). Erhält der Broker von einer Quelle neue Daten, prüft er das Topic auf Übereinstimmung und sendet die Daten an alle darauf angemeldeten Konsumenten weiter.

Es heißt: MQTT ist in der Anwendung sehr flexibel, da sich die Teilnehmer untereinander nicht kennen müssen?

Ritter: Richtig. Produzenten und Konsumenten der Daten können beliebig zum Netzwerk hinzugefügt und oder entfernt werden. Der Standard gibt auch nicht vor, wie Daten modelliert, strukturiert und codiert werden müssen, das kann der Anwender völlig frei für sich definieren. Eine Verschlüsselung der Daten ist auch bei MQTT möglich.