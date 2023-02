Wie bei so vielen Dingen liegt auch bei der Standardisierung die mitunter größte Herausforderung nicht in der Technik, sondern in der Natur des Menschen. Wohlfeld weiß: „Die unterschiedlichen Sichtweisen in einem gemeinsamen Datenmodell abzubilden erfordert viel Diskussion und Beweglichkeit aller Beteiligten“. Dennoch gibt es auch technische Hürden zu überwinden. Dabei mache es einen wesentlichen Unterschied, ob man an der Standardisierung oder gar der Modellierung mitarbeitet, oder OPC UA und die fertigen Companion Spezifikationen in seine Produkte integrieren will.

„Die Herausforderungen beginnen bei der Bereitstellung von geeigneten Schnittstellen, die idealerweise auf Standards für die Übertragung von Daten in der geeigneten Semantik basieren, mit einer Syntax, die in der industriellen Produktion verbreitet ist. Und sie reichen bis zur Identifikation der Quelle für die benötigte Information“, führt Dobai an. Einen wesentlichen Unterschied für die Integration der Standards macht es außerdem, ob es sich um Greenfield oder Brownfield handelt – also ob die betreffenden Maschinen neu sind oder sich bereits im Feld befinden.