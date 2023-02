Der weltweite Markt für Werkzeugmaschinen war weiterhin geprägt durch geopolitische Einflüsse. Globale Liefer- und Materialengpässe, steigende Preise für Rohstoffe, Transport, Logistik und Energie sowie die hohe Inflation, der anhaltende Krieg in der Ukraine und der Lockdown in Teilen Chinas beeinflussten die Nachfrage nach Investitionsgütern. In diesem herausfordernden Marktumfeld erzielte DMG MORI im 2. Quartal einen Auftragseingang von 813,6 Mio € und damit das bisher beste 2. Quartal in der Unternehmensgeschichte (+23%; Vorjahr: 658,9 Mio €).

Rekorde bei DMG MORI

Auch zum Halbjahr verbuchte DMG MORI einen neuen Rekord beim Auftragseingang: Die Bestellungen stiegen um +34% auf 1.675,2 Mio € (Vorjahr: 1.248,7 Mio €). Insbesondere das Neumaschinengeschäft verlief mit +36% erfreulich und spiegelt die verstärkte Nachfrage nach ihren und nachhaltigen Automatisierungs- und Digitalisierungsanwendungen wider. Die Aufträge aus dem Inland erhöhten sich auf 500,1 Mio € (+31%; Vorjahr: 382,4 Mio €). Die Auslandsbestellungen stiegen auf 1.175,1 Mio € (+36%; Vorjahr: 866,3 Mio €). Der Auslandsanteil betrug 70% (Vorjahr: 69%).