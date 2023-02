Der VDMA Österreich hat einen neuen Vorsitzenden: Dr. Markus Baldinger, Geschäftsführer von Pöttinger Landtechnik, wurde in einer außerordentlichen Vorstandssitzung einstimmig zum neuen Vorsitzenden des VDMA Österreich gewählt. Markus Baldinger ersetzt in dieser Funktion Christoph Steger, der mit Ende Januar 2022 das Unternehmen Engel Austria verlassen hat und damit auch gemäß Geschäftsordnung des VDMA Österreich sein Vorstandsmandat zurücklegte.

Seit 2015 ist Baldinger Vorstandsmitglied des Fachverbandes Landtechnik im VDMA und seit März 2020 Vorsitzender des Lenkungskreises Landtechnik. Auf der ersten Mitgliederversammlung des VDMA Österreich am 21. Oktober 2020 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. „Es ist für mich eine große Ehre nun auch den Vorsitz des VDMA Österreich zu übernehmen“, sagte Dr. Markus Baldinger zu seiner Wahl. „Ich werde mich in dieser wichtigen Funktion weiter besonders für die Gesamtinteressen des österreichischen Maschinenbaus einsetzen und auch den Austausch innerhalb der 36 Maschinenbau-Branchen in dieser herausfordernden Zeit stärken.“

Stellvertreter für Westösterreich

Als stellvertretender Vorsitzender folgt Mag. Martin Mühlbacher, Geschäftsführer von INNIO Jenbacher, nach. „Ich freue mich sehr, Dr. Markus Baldinger in der Vorsitzführung als Stellvertreter unterstützen zu können und mit meiner Expertise auch den westösterreichischen Raum in der Verbandsführung des VDMA Österreich zu stärken“, sagte Mühlbacher. Mag. Alexander Melkus, geschäftsführender Gesellschafter von SIGMATEK, bleibt stellvertretender Vorsitzender des VDMA Österreich – wie in der Mitgliederversammlung von 2020 einstimmig gewählt.

Georg C. Priesner, Geschäftsführer des VDMA Österreich, bedankte sich beim bisherigen Vorstandsvorsitzenden: „Ich danke Dr. Christoph Steger sehr herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz, seine ausgewogene Vorsitzführung und sein hohes diplomatisches Geschick innerhalb des VDMA“, betonte er. „Dr. Christoph Steger hat den VDMA Österreich als Vorsitzender in den ersten 16 Monaten seiner Gründungsphase hervorragend vertreten.“ Für die restliche Laufzeit der Periode bis Herbst 2024 übernimmt nun Dr. Markus Baldinger.