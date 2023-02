Die proALPHA Unternehmensgruppe, eine der führenden Anbieter von ERP+ Softwarelösungen für die mittelständische Fertigungsindustrie, nimmt mit NTT DATA einen weltweit operierenden Experten für Business und IT-Lösungen in ihr Partnerportfolio im Bereich Cybersecurity auf. proALPHA reagiert damit auf die zunehmende Cyberbedrohungslage auch für den Mittelstand. KundInnen können nun auf ein umfassendes und skalierbares Cybersicherheitsangebot zugreifen, um sich adäquat gegen Ransomware, Bot-Netze und Phishing zu schützen.

Warum NTT DATA ausgewählt wurde

NTT DATA ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäfts-und IT-Dienstleistungen, darunter auch globale Cybersecurity-Services mit einem umfassenden Leistungsspektrum von Security-Lösungen. Das End to-End Portfolio umfasst Sicherheitsarchitekturen, Risikomanagement, Compliance und Datenschutz, sowie technische Cybersecurity Lösungen und reicht von Infrastruktur- und Cloud-Security über Endpoint Security, Datensicherheit, OT-Security und Cyber Defence bis hin zu Full Managed Security Services und Incident Response. Das Unternehmen unterhält eines der weltweit größten Kompetenz-Cluster für IT-Sicherheit, in das täglich die aktuellen Erkenntnisse des NTT Global-Threat Intelligence-Centers und der sieben weltweiten Security-Operation-Center von NTT DATA einfließen.

Um nah am Kunden zu sein, ist NTT DATA Deutschland neben der Zentrale in München mit weiteren Standorten unter anderem in Erfurt, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, sowie Stuttgart vertreten. Niederlassungen bestehen außerdem in Österreich und der Schweiz.

proALPHA und NTT DATA - Kooperation

Gemeinsam mit proALPHA wurde ein Portfolio an Leistungen definiert, das KundInnen bei der Prävention vor Cyberangriffen und der Überwachung ihrer Infrastruktur unterstützt. Das Leistungsangebot reicht dabei von der zertifizierten Fachberatung, unabhängigen Risikoanalysen über ausgefeilte Sicherheitskonzepte und der Abschirmung gegen Cyberangriffe bis hin zu Desaster-Recovery. Mit global 7.000 erfahrenen Cybersecurity MitarbeiterInnen beurteilt NTT DATA gestützt auf Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles Lernen (ML) und komplexe Algorithmen die Gefährdungslage der Kunden von proALPHA, ermöglicht fundierte Risikoentscheidungen, gibt Orientierungshilfen zur Sicherstellung der Compliance, evaluiert und implementiert passende Security-Technologien und hilft bei der nachhaltigen Schadensbehebung.

Zunehmende Vernetzung von IT und OT absichern

Mittelständische Unternehmen in Deutschland verzeichnen laut Bitkom einen Anstieg von Cyberattacken. Im Speziellen der Maschinen- und Anlagenbau sollte sich verstärkt mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigen. Das liegt nicht zuletzt an der rasanten Entwicklung hin zu Industrie 4.0 und den damit verbundenen Diskrepanzen zwischen IT- und OT-Sicherheit: Durch die Vernetzung von Maschinen und Anlagen wird die bisherige physische Trennung der Operational Technology (OT) von der IT aufgehoben.