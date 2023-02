Noch kritischer wird diese Kombination, wenn man bedenkt, dass die virtuelle und die physische Produktionswelt immer stärker zusammenwachsen. Zweifelsohne ermöglicht die digitale Vernetzung vielfältige neue Nutzungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist es natürlich gefährlich, weil so neben dem Risiko angegriffen zu werden auch die potenzielle Schadensschwere steigt. Denken Sie nur an das Zusammenwachsen von Datensicherheit (Security) mit der Personensicherheit (Safety) in vernetzten Produktionsumgebungen.

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch; ich möchte Ihnen in meiner ersten Kolumne keine Angst machen. Mir ist das Thema jedoch überragend wichtig. Sicherheit stellt persönlich wie beruflich eine Basisanforderung dar, die erfüllt sein muss, damit wir die Verheißungen im Bereich der Produktion in die Umsetzung bringen können. Damit steht und fällt auch der Wirtschaftsstandort Österreich und eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Industrie mit uns Forschenden an Universitäten und Forschungseinrichtungen.

Hier braucht es mehr als wir heute tun. Projekte wie beispielsweise das #safeseclab von TÜV Austria und der TU Wien helfen dabei. Dazu braucht es aber heute schon ein aktives Gegensteuern der Unternehmen und auch mehr Transparenz über die aktuelle Bedrohungslage. Hier geht beispielsweise oben genannter Frank Rieger davon aus, dass die Dunkelziffer von Cyberangriffen und Cyber-Lösegeldzahlungen schon heute beachtlich hoch ist.