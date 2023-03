Software für Verkehr und mehr

Die evon GmbH befindet sich in St. Ruprecht an der Raab und bietet Automation Software und Services. Bereits 2011 erwarb die deutsche Dürr Group GmbH, Spezialist für Tunnel- und Verkehrstechnik mit Sitz in Weinstadt bei Stuttgart, über ihre in Gleisdorf ansässige Österreich-Tochter eine Mehrheitsbeteiligung. Die Anwendungsbereiche der evon Softwarelösungen umfassen heute vier Schwerpunkte: Verkehrsleittechnik, Gebäudeleittechnik, Industrie und Smart Home.



Wissenswert: