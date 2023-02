KI industrie-tauglich zu machen sei ein Team-Sport, sagt Boris Scharinger, Senior Innovation Manager bei Siemens Digital Industries. Er ist nicht der Manager, der das Rampenlicht für sich oder seinen Arbeitgeber sucht. Im CTO-Office positioniert er sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen von Siemens im Bereich Künstliche Intelligenz anders als die Wettbewerber. Er setzt auf ein Zusammenspiel aus Automatisierung, KI- und Domänen-Wissen.



Das würden wohl die meisten Konzerne unterschreiben und wohl alle Kompetenzen für sich reklamieren. Scharinger und seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Digital Industries setzen auf ein Ökosystem an Startups, die sie mit zu ihren Kunden bringen, um „robuste Lösungen für den Markt zu entwickeln.“



Von Hardware bis zu KI-Modellen

Auf einem Kundenevent luden die Münchener erstmals eine Runde an KI-Startups ein, sich mit ihren industriellen KI-Lösungen zu präsentieren. Das bedeutet nicht, versichert Scharinger, dass der Technologiekonzern nicht in KI investiere – ganz im Gegenteil: Im AI Lab in München berät ein Team Kunden zu KI-Strategie und Einsatzmöglichkeiten und forscht an robusten Algorithmen. Aber man könne nicht alles allein machen, mahnt Scharinger. Das sind für Branchenbeobachter neue Töne.



Ansätze und Beispiele für gelungene Kooperation gibt es viele: Etliche KI-Algorithmen werden in Siemens-Werken einer Feuertaufe unterzogen. Andere Start-ups setzen für ihre Lösungen auf die besonders robuste Siemens-Hardware. Darüber hinaus kann Siemens in einer Start-up-Partnerschaft den MLOps-Part übernehmen. Das bedeutet: Die Münchener verteilen KI-Modelle zuverlässig und effizient in die Produktion, überwachen und aktualisieren diese bei Bedarf. Damit dabei keine sensiblen Daten rausgehen, wenden sie das Prinzip des sogenannten federated learning an. Das bedeutet, die Unternehmen tauschen keine Daten mehr untereinander aus, sondern nur noch trainierte Modelle. Dass das weltweit reibungslos funktioniert, überzeugte jüngst sogar den Riesenkonzern Procter&Gamble.