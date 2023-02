Laut einer McKinsey-Studie könnten etwa 30 Prozent der Aufgaben in 62 Prozent aller Berufe durch Künstliche Intelligenz automatisiert werden. Aber was genau ist Künstliche Intelligenz, abgesehen von humanoiden Robotern in Science-Fiction-Filmen? Gibt es einen Unterschied zu Begriffen wie Machine Learning und Deep Learning, oder sind das nur Schlagworte für ein und dieselbe Technologie? Dieser Beitrag erklärt die grundlegenden Konzepte und wie sie bei der Optimierung von Geschäftsprozessen eingesetzt werden können.

Was ist Künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Oberbegriff für verschiedene Konzepte. Die Definition variiert je nach Branche und Forschungsbereich. Wikipedia beschreibt Künstliche Intelligenz als ein System, das seine Umgebung in Form von Daten „wahrnimmt“ und menschliche Mechanismen der Verarbeitung und Entscheidungsfindung nachahmt, um mit dieser Umgebung zu interagieren. Die Bereiche der Künstlichen Intelligenz reichen vom Befolgen einfacher logischer Regeln bis hin zur Ausführung kreativer Aufgaben. Geschäftsanwendungen im Bereich der KI basieren meist auf Maschinellem Lernen, weshalb die Begriffe Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen im Wirtschaftskontext häufig synonym verwendet werden. Deep Learning ist eine Form des Maschinellen Lernens. Beide sind eine Form der Künstlichen Intelligenz.