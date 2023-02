Es ist ein paar Jahre her, dass ich bei einer Management-Konferenz bei einem großen, ursprünglich deutschen Roboterhersteller anwesend war. Eine Riege hochbezahlter und eigentlich intelligenter Menschen sinnierte darüber, wie man Mitarbeitende am besten vollständig durch Robotik ersetzen könne. Schließlich wollen Maschinen keinen Urlaub, werden nicht krank und stellen keine vermeintlich dummen Fragen. Die „Dark Factory“ ist noch immer der große Traum vieler Manager:innen.



(Lesen Sie auch: Cobots: Gut vermarktet, schlecht verwendet?)

Dumme Fragen gibt es nicht

Die heutige Zeit ist von mehr Veränderungen geprägt als die 20 Jahre davor. Das bedeutet für Unternehmen, dass sie viel schneller und strukturierter veränderungsfähig sein müssen. Dazu braucht es den Mut, Fehler zu machen und jede Menge Kreativität. Diese ist nötig, um rasch neue Ideen zu entwickeln, sie auszuprobieren und gegebenenfalls schnell daraus zu lernen. Und genau bei diesen Eigenschaften scheitern alle Roboter.



Wenn Sie auf die KI hoffen, müssen Sie noch einige Zeit warten, denn aktuelle KI-Systeme sind nicht in der Lage, die kreative Leistung von Menschen zu bringen. Wer also daran arbeitet, Mitarbeitende möglichst vollständig in der Prozesslandschaft durch Robotik zu ersetzen, vernichtet die eigene Veränderungsfähigkeit und damit die eigene unternehmerische Existenz.