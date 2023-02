Für Julian Feinauer von Pragmatic Industries ist die log4j-Schwachstelle ein Paradebeispiel für die Kultur und den Umgang in der Open Source Community. „Damals waren sofort die Kritiker am Start und eben auch viele Unternehmen, die meckerten: Ah, war ja klar, den Open Source Leuten ist man komplett ausgeliefert. Aber die Community hat sehr schnell Abhilfe geschaffen. Das wurde gerne übersehen, denn bei proprietärer Software dauert es oft sehr viel länger.“ Abhilfe ja, aber die dauert. „Oftmals wurde die Software eingekauft und kann daher selbstständig nicht gepatched werden oder noch schlimmer, man weiß gar nicht, dass man sich durch die externe Softwarebeschaffung die Lücke ins Haus geholt hat. Die Hersteller von industriellen Steuerungskomponenten sind in der Regel auch nicht für ihre Agilität bekannt, so können die Aktualisierungsvorhaben durchaus mal länger dauern, nicht zuletzt wegen der strikten Testvorgaben und dem hohen Grad an Abhängigkeiten zum Gesamtsystem“, gibt Bleckmann-Dreher zu Bedenken.

Doch Feinauer fokussiert mit seiner Kritik an den Unternehmen ein anderes Open Source Thema, das die Community in Aufregung versetzte. Der Mathematiker spielt auf den zuletzt bekanntgewordenen Fall aus den USA an, bei dem ein Entwickler aus Frust seinen Quellcode gelöscht hat, beziehungsweise einen neuen, veränderten Code generierte, der viele Anwendungen unbrauchbar machte. Frustrierte Open-Source-Entwickler stellen auch ein Risiko für die Industrie dar. Der Mann hatte einige private Probleme und bat auf seinem Account um Unterstützung. Kaum ein Unternehmen wollte ihn unterstützen, obwohl viele Firmen seit Jahren von den Bibliotheken finanziell profitieren. „Die haben sich auf das Modul verlassen. Der Hobbyentwickler war in einer Ausnahmesituation, bat um Unterstützung und kaum jemand wollten ihm helfen“, berichtet Feinauer. Der Unternehmer ist sich sicher: Wir brauchen monetäre Anerkennung, aber es hapert auch an den Umgangsformen in den Communities. „Unternehmen treten teils sehr dominant auf und fordern von freien Hobbyentwicklern schnelle Anpassungen. Der Ton macht die Musik und der ist oft rau und sehr fordernd.“ Zwar sei Open Source nicht mehr nur eine Hobby-Bastlerei, aber der Anteil freier Hobbyentwickler sei immer noch groß. Aus seiner Sicht steht Open Source Software am Scheideweg: Corporate vs. Humans oder schaffen beide ein Miteinander? Open Source sei ein bisschen wie Kultur, meint Feinauer. „Wir müssen uns Open Source als Gesellschaft leisten.“