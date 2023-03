An der Nachfrage dürfte er damit nicht scheitern. Die Energiewende ist für Phoenix Contact ein Wachstumstreiber. Dafür brauche es bis 2030 16 Mio. km neue Energienetzwerke - das sind 20% der bereits bestehenden - und 5,5 Mio. neue Schaltschränke, rechnet Stührenberg vor. Auch im Ausbau der E-Mobilität sieht er einen großen Markt, außerdem werden mehr Windräder und PV-Anlagen als je zuvor gebaut. Mit seinen Produkten, die von Steckverbindern und Leiterplatten über Schaltschrank-Zubehör bis hin zu Lade- und Automatisierungstechnik reichen, lässt die Auftragslage bei Phoenix Contact wenig zu wünschen übrig. Im Gegenteil: "Im Moment haben wir noch einen großen Auftragsbestand", so der CEO. Voll auf den Nachhaltigkeitszug aufgesprungen, teilt er die diesbezüglichen Maßnahmen in drei Bereiche: Erstens, so viel erneuerbare Energie wie möglich, zweitens, so wenig verbrauchen wie möglich und drittens, Power to X, also die Schaffung von Speichermöglichkeiten für überschüssigen Strom. In Hannover zeigt das Unternehmen dazu sogenannte Powerbanks, in denen Wasserstoff gespeichert werden kann.