Viele dieser Netzwerke sind wiederum mit anderen Netzwerken eng verbunden und bedingen sich wechselseitig. So liefert beispielsweise das Stromnetz die Energie für das Internet und auf der anderen Seite wird das Stromnetz digital gesteuert. Das heißt, ein Ausfall eines der beiden Netze würde auch das andere Netz zum Ausfall bringen. In diesem Sinne gehören das Stromnetz und die IT innerhalb der sogenannten „kritischen Infrastrukturen“ zu den wesentlichen Bereichen, von denen quasi fast alle anderen Bereiche abhängen.



Dies hat die logische Konsequenz, dass große Stromausfälle alle betroffenen Rechenzentren, Computer und angeschlossene Geräte, die nicht über Notstrom aus einer Ersatzstromversorgung versorgt werden, sofort ihren Dienst einstellen.



Das gilt auch für den Mobilfunk. Handys wählen sich in Basisstationen ein, die nur wenige Stunden per Netzumschalter mit Notstrom versorgt werden können. Danach sind eine Einwahl in die Mobilfunknetze als auch ein mobiler Zugriff auf das Internet nicht mehr möglich. Im Festnetzbereich, der fast flächendeckend mit IP-Telefonie funktioniert, gibt es kaum mehr ein Element, das nicht stromabhängig wäre.