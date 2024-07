Nicht zu vergessen sei hier die Erleichterung der Arbeit und die Automatisierung gefährlicher und körperlich harter Arbeitstätigkeiten. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die angebliche komplette Substitution manueller Arbeit durch Roboter und KI-Algorithmen ausgerufen wurde. Dieses Szenario ist nicht eingetreten. Trotz eindrucksvollen Innovationssprüngen, gerade in den genannten Bereichen der Robotik und der KI sucht die Industrie in Österreich – und übrigens auch im restlichen Europa – händeringend nach Arbeitskräften.

Das liegt zum einen am jetzt langsam real werdenden demographischen Wandel, aber auch an der Transformationsgeschwindigkeit neuer Technologien in der Industrie. Bis hier neue Innovationen flächendeckend Einzug halten, vergehen Jahre, manchmal Jahrzehnte. Zudem sorgt die nach wie vor hohe Varianz von Produkten bis hin zur Losgröße 1 für Flexibilitätsanforderungen an die Produktionsprozesse, die aktuell noch nicht erfüllt sind, sodass Menschen nicht komplett ersetzt werden können. Somit klafft immer noch eine große Lücke in der Industrie zwischen den Erwartungen an die Produktivitätseffekte neuer Technologien und der Realität der Umsetzung.