Mit einem Umsatz von 893 Millionen Euro lag Ziehl-Abegg 2024 rund 7 Prozent unter dem Vorjahr – 2023 waren es 955 Mio. Euro. Besonders in Deutschland war die Zurückhaltung mit einem Minus von mehr als 20 Prozent deutlich, aber auch das restliche Europa blieb hinter den Erwartungen zurück. Dagegen legte das Geschäft in den Americas (Nord- und Südamerika) deutlich zu, in Asien wuchs es leicht.

„Das Wachstum in Americas und Asien konnte den negativen Effekt in Europa leider nicht kompensieren“, sagt Vorstandsvorsitzender Joachim Ley. Die Lufttechnik-Sparte machte erneut den Löwenanteil des Geschäfts aus – also 90 Prozent des Umsatzes –, während die Antriebstechnik 10 Prozent beitrug.

Trotz der Marktschwäche hielt Ziehl-Abegg an seiner langfristigen Strategie fest, regional zu entwickeln und zu produzieren. Entlassungen gab es eigenen Aussagen zufolge keine – die Minderauslastung sei gezielt über Zeitarbeit und Kurzarbeit abgefedert worden. Insgesamt ist die Mitarbeiterzahl laut Ziehl-Abegg von 5.000 auf 5.300 gestiegen. "Der Personalaufbau fand im Ausland statt, an den drei deutschen Standorten sind unverändert 2.800 Menschen beschäftigt", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

