DC/DC-Wandler sind heute weit verbreitet, da viele industrielle Netzgeräte neben Wechselspannung auch Gleichspannung verarbeiten können. Standardlösungen sind jedoch meist auf Eingangsspannungen bis maximal 500 V ausgelegt und daher für höhere Spannungsbereiche nicht geeignet.

Gogatec bietet nun eine Serie von aufschnappbaren DC/DC-Wandlern an, die einen Eingangs-Weitbereich von 250 V DC bis 1.500 V DC aufweisen und diesen in die für Schaltschränke erforderlichen Spannungen umwandeln können. Dadurch lassen sie sich beispielsweise in seriell geschalteten Solarpaneelen direkt zur Versorgung mit 12 V DC, 24 V DC, 32 V DC oder 48 V DC nutzen.

Zudem besteht die Möglichkeit, die Ausgangsspannung über ein Potentiometer um bis zu 20 Prozent zu erhöhen. Dies ermöglicht eine genauere Abstimmung auf spezifische Anforderungen, insbesondere bei längeren Zuleitungen.

