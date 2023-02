Die Phoenix Contact-Gruppe hat die iS5 Communications Inc. mit Sitz in Ontario übernommen. Der Anbieter industrieller Netzwerkprodukte ist spezialisiert auf Dienstleistungen und Lösungen für kritische Infrastrukturnetzwerke. Laut Martin Müller, Vice President von Phoenix Contact, soll Phoenix Contact damit eine führende Position im Markt für kritische Infrastrukturnetze einnehmen. Insbesondere Cybersecurity und Datenanalyse nehmen hier eine zunehmend strategisch wichtige Position ein.



iS5 Communications wurde 2012 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 40 Mitarbeiter:innen, die auf die Zusammenführung von IIoT und IT spezialisiert sind und Know-how im Engineering mitbringen. Bereits 2018 investierte Phoenix Contact über seine Venture Capital Gesellschaft Phoenix Contact Innovation Ventures im Rahmen der damaligen Finanzierungsrunde in das Unternehmen. Darauf aufbauend wurden bereits Produktentwicklung und gemeinsame Vertriebsaktivitäten angestoßen.

