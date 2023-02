Mit intuitiver Bedienbarkeit seiner Geräte und Programme wirbt annähernd jeder Anbieter. Dementsprechend fallen auch oft Stichworte wie "Plug and Play", bzw. "Plug and Produce" oder auch "No Code" bzw. "Low Code". Vor dem Hintergrund des Mangels bei IT-Fachkräften macht diese Entwicklung durchaus Sinn. Speziell weil sich mittelständische Unternehmen meist intern keine eigenen IT-Kompetenzen aufbauen können. Ob das Versprechen eingelöst werden kann und wie weit dadurch auch neue Abhängigkeiten entstehen, ist eine andere Frage.

