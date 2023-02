KEBA setzt auf der diesjährigen SPS in Nürnberg seine Schwerpunkte in den Bereichen Digitalisierung, HMI, einfaches Integrieren und Bedienen von Roboterlösungen und die KEBA Plattform für Software und Hardware: Kemro X. Das Motto des 330m² großen Messestandes wird sein: „It’s All About Listening. And Understanding“



Martin Schwarz, CSO der KEBA Industrial Automation, erklärt die Wahl des Mottos folgendermaßen: „Gerade jetzt, wo es auch Kommunikationsformate gibt, die sehr schnell sind, und in Zeiten, in denen sich Märkte, Produkte sowie Strategien von Unternehmen sehr rasch entwickeln, ist es umso wichtiger, gut zuzuhören. Denn nur wer gut zuhört, versteht, was der Geschäftspartner will. Nur wer gut zuhört und versteht, kann die Anforderungen in einzigartige, maßgeschneiderte Lösungen übersetzen.“



