Funktionen und Anwendungsgebiete

Mit der Monitoring-Anwendung von Rubix lässt sich der ganze Lebenszyklus einer Produktion hinsichtlich der Auswahl von Anwendungen, Technologien und Lieferanten abdecken. „Wir bieten eine Lösung aus einer Hand. Da unser System erforderliche Instandhaltungsmassnahmen identifizieren kann, lassen sich sowohl Ersatzteile als auch Maintenance Repair and Overhaul (MRO) Services zeitnah sicherstellen“, hebt Freiermuth hervor. Zudem eignet sich das Condition Monitoring von Rubix zur Überwachung von Motoren und Getrieben als auch verschiedenen Pumpen, Wälzlagern, Förderriemen, Lüftern sowie Druckluftsystemen.

Die Vorhersage möglicher Fehler und das Aufzeigen von Symptomen, die auf Maschinenschäden hinweisen, stellt aufgrund mehrerer Punkte einen Mehrwert dar. Es lassen sich so Ersatzlieferungen und die Instandhaltung anpassen, ungeplante Ausfälle vermeiden und die Lebensdauer einer Anlage verlängern. Die dafür erforderlichen Daten basieren auf mehreren Anwendungen unterschiedlicher Sensorlieferanten, die über ein IoT-Gateway oder über ein IoT-Edge Gateway direkt in die RUBIX Cloud gespeichert werden. Dort werden die Daten verarbeitet, visualisiert und mit zusätzliche Datenquellen, Detailanalysen und Informationen zu Instandhaltungsmaßnahmen verknüpft, um Vorhersagen zu verfeinern. Dank der zugehörigen Rubix Condition Monitoring Plattform ist es möglich, Reports und Graphiken aufzubereiten. Vervollständigt wird das Monitoring-System durch das Expertenservice-Tool. „Dieses Tool erlaubt die Interaktion zwischen unseren ISO CAT III Servicespezialisten und dem Kunden mit dem Ziel, anhand einer detaillierten Diagnose die nächsten Maßnahmen absprechen und anstoßen zu können“, so Freiermuth.