Die Automatisierer sind bereits jetzt wieder über Vor-Corona-Niveau. Laut Daten des Statistischen Bundesamts in Deutschland und des ZVEI (Verband der Elektro- und Digitalindustrie) ist der Branchenumsatz 2021 um 10 Prozent auf ein Volumen von 52,3 Mrd. gestiegen. "Wenn die Knappheit von Materialien und Vorprodukten nicht wäre, wäre das Umsatzwachstum noch höher", mutmaßt Mesago-Präsident Martin Roschkowski. Dementsprechend optimistisch ist die Stimmung in der Branche. Von der Messe erwarten sich die FirmenvertreterInnen weniger konkrete Verkaufsgespräche als das Pflegen von Kundenbeziehungen, wie Roschkowski weiß. "Zufällige Begegnungen und das haptische Erleben sind das, was eine Messe ausmacht. Und das schafft nur eine Präsenzmesse", ist er sich sicher. Und dennoch gibt es nun erstmals ein digitales Zusatzangebot zur Präsenzmesse.