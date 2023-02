Es gibt, trotz aller Automatisierungsnotwendigkeit, noch Unternehmen, die noch nicht so viel mit Robotik anfangen können, oder die noch Berührungsängste haben. Wie gehen Sie auf solche Unternehmen zu?

Mit unseren Kompetenzzentren in Schwertberg, in Hagen, in York und auch in Shanghai wollen wir genau solche KundInnen adressieren. Wir vertreten keinesfalls die Meinung, dass alles, was automatisiert werden kann, auch auf Biegen und Brechen automatisiert werden soll. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass der Kunde zu schnell zu viel automatisieren wollte, obwohl er intern nicht zeitgleich die Expertise dazu aufbauen konnte. Da muss man das Bewusstsein schaffen, dass alles, was man automatisiert, danach auch gewartet und bedient werden können muss.

Kann man generell sagen, dass die Wartungsarbeit im Vorhinein unterschätzt wird?

Es kommt auf die Komplexität an. Wenn man eine Spritzgießmaschine für die Entnahme automatisiert, was State of the Art ist, ist das kein großer Aufwand. Aber die vor- und nachgelagerten Prozesse werden schon teilweise unterschätzt, weil da einfach viel Know-how dahintersteckt. Speziell wenn da auch Fremdperipherien integriert sind, kann das Programm sehr komplex werden. Da geht es etwa um Signalübergaben, Schnittstellenübergaben – und das muss man als Kunde beherrschen können.

ENGEL wird ja auf unserer Industrierobotik-Konferenz vortragen, die FACTORY gemeinsam mit dem Technikum Wien organisiert. Worauf dürfen sich die BesucherInnen freuen?

Ich denke, wenn man so spezifische Beispiele aus anderen Industrien kennenlernt, kann das extrem spannend sein. Ich habe in der Automatisierung die Spritzgießbrille auf, weiß aber schon von KUKA, dass es da noch viel mehr gibt. Und genau dieser Perspektivenwechsel macht das Event so spannend. Man kann viel mehr von anderen Industrien lernen, als man glaubt.

Am 27. September 2022 wird Lidauer auf der INDUSTRIErobotik-Konferenz bei CNH Industrial in St. Valentin sprechen. Thema ihres Vortrages ist: „Innovative Automatisierungslösungen rund um´s Spritzgießen“.