Während China in absoluten Zahlen klar den Markt dominiert, ist die Roboterdichte in den High-Tech-Ländern Südkorea, Singapur, Japan, aber auch Deutschland klar im Vorteil. Durch die immer größeren Möglichkeiten in der Industrierobotik und gewaltige Investitionen vor allem in China wird es laut Prognosen in den kommenden Jahren zu einem regelrechten Boom kommen.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum seine Führung auf dem Weltmarkt ausweiten wird. Dies ist auf die zunehmende Automatisierung, vor allem in Japan, China und Indien, zurückzuführen. Darüber hinaus erhöhen die wachsende Bevölkerung und das verfügbare Einkommen die Nachfrage nach Konsumgütern und anderen Produkten, was zu einer Erhöhung der Produktionskapazitäten führt und die Marktgröße weiter steigert. Ebenso steigt der Bedarf an maßgeschneiderten Autos und Maschinen, was eine hohe Präzision und Produktionskapazität erfordert. Um mit der Nachfrage Schritt zu halten, wird der Einsatz von Robotern in industriellen Anwendungen ausgeweitet.

Auch in Nordamerika wird aufgrund der hohen industriellen Nachfrage, insbesondere in den Vereinigten Staaten, mit einem beträchtlichen Wachstum gerechnet. Viele Anbieter beabsichtigen außerdem, ihre Aktivitäten in den kommenden Jahren auf diese Region auszuweiten. Darüber hinaus ist aufgrund des raschen Anstiegs von Industrie 4.0 und intelligenten Fabriken der Bedarf an maßgeschneiderten und kleinen Robotersystemen in der Region gestiegen.

Einem Bericht der International Federation of Robotics (IFR) zufolge stellt Japan 45 Prozent des weltweiten Angebots an Industrierobotern her und ist damit der weltweit führende Hersteller von Industrierobotern. Die Exporte von japanischen Industrierobotern hatten in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6 Prozent. 36 Prozent der japanischen Robotik- und Automatisierungsexporte gingen nach China. Japanische Hersteller haben, wie viele andere internationale Anbieter, einen Vorteil in China, da sie über Fabriken in China verfügen, um den Markt direkt zu bedienen.

Laut einer Studie von ARK Invest werden die Kosten für Industrieroboter bis 2025 um 50-60 Prozent sinken. Dieser drastische Kostenrückgang hat in Verbindung mit anderen Faktoren, wie z. B. der Beschleunigung der Automatisierung in der Industrie durch die globale Pandemie, zu einer Situation geführt, in der das Interesse an der Robotik einen fieberhaften Anstieg erfahren hat.